Закарпатские пограничники обнаружили в кустах более 7 тыс пачек сигарет (ФОТО)

22.06.2017 (09:29)

На границе в Закарпатье обнаружили тайник с сигаретами

Этой ночью, в рамках совместной специальной операции «Граница-2017», вблизи украинской-венгерской границы пограничники отдела «Большая Паладь» Мукачевского отряда, во время патрулирования обнаружили скрытые в кустарнике 9 пакетов с табачными изделиями.

Неизвестные планировали незаконно переправить через границу 3000 пачек сигарет «Комплимент» и 4100 пачек сигарет «Лифа» без акцизных марок Украины.

Обнаружен табак правоохранители доставили в пограничное подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

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