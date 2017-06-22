Закарпатские пограничники обнаружили в кустах более 7 тыс пачек сигарет (ФОТО)

|На границе в Закарпатье обнаружили тайник с сигаретами
Этой ночью, в рамках совместной специальной операции «Граница-2017», вблизи украинской-венгерской границы пограничники отдела «Большая Паладь» Мукачевского отряда, во время патрулирования обнаружили скрытые в кустарнике 9 пакетов с табачными изделиями.
Неизвестные планировали незаконно переправить через границу 3000 пачек сигарет «Комплимент» и 4100 пачек сигарет «Лифа» без акцизных марок Украины.
Обнаружен табак правоохранители доставили в пограничное подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
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