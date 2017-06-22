Российский рубль бьет рекорды по падению

23.06.2017 (09:50)

Курс доллара в России побил зимние рекорды

Российский рубль, который опустился по отношению к доллару до минимума с февраля, стал самой стремительно дешевеющей валютой развивающихся странах на фоне падения цен на нефть.

Об этом пишет The Financial Times.

Вчера курс доллара в России превысил 66 рублей, а цена на нефть Brent опустилась до 45 долларов за баррель.

Кроме рубля, от снижения котировок нефти страдают исландская крона, колумбийское и мексиканское песо, отмечает аналитик Societe Generale Кит Джакс. "Норвежская крона и канадский доллар были более устойчивыми, но и они потеряли по 0,8 процента", — констатирует он.

Влияние этого негативного тренда может распространиться на другие региональные валюты, считает Петр Матис из Rabobank.

"Наибольшие потери понесли российский рубль и южноафриканский рэнд, которые более чувствительны к ценам на сырьевые товары", — отметил эксперт.

-

Что будет с курсом гривны в течении года?



