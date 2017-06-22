Ботулизм атакует Украину: Как спастись от опасного недуга?

24.06.2017 (09:04)

Украинцев косит смертельная болезнь - ботулизм

В Украине бушует опасная инфекция - ботулизм. По данным Минздрава, только за последние 3 месяца в стране было зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, при чем 9 человек погибли от этой болезни, и как не печально, причиной смерти стал дефицит сыворотки от ботулизма.

Так, что же это за болезнь - ботулизм, можно ли ее избежать и каковы шансы выжить, если все же не повезло им заболеть.

Ботулизм - это…

Инфекция названа в честь микроба, который ее вызывает - Clostridium botullini. Это опаснейшая инфекционно-токсическая болезнь, которая способна привести к смерти. Живет этот микроб в кишечнике различных животных, с калом которых попадает в почву, где может обитать в течение долгих лет, оттуда может переместиться и в воду, и на пищевые продукты, а затем - снова в кишечник животных, в том числе человека.

Clostridium botulinum - строгий анаэроб, то есть существует в комфорте только там, где нет воздуха. Попадая в комфортную для себя среду, особенно в консервированные продукты, микроб начинает вырабатывать яд ботулотоксин, один из самых мощных в мире - он в 400 тысяч раз более сильный, чем яд гремучей змеи! Употребление этого яда вызывает паралич мышц всего организма, и, если не предпринять никаких мер, исход будет печальным.

Заражение ботулизмом

В Украине от ботулизма, чаще всего человек заражается летом - при употреблении вяленой или копченой рыбы, а зимой - из-за употребления консервации, в основном - лесных грибов домашнего приготовления. Эта болезнь распространена по всему миру.

Заразиться ботулизмом также возможно, вкусив консервированные приправы, тушеную в фольге картошку. Особенную потенциальную опасность представляют плохо вымытые продукты, а также продукты, не прошедшие соответствующую термическую обработку. В основном это касается продуктов домашнего приготовления, однако иногда ботулизм встречается и в консервации промышленного производства

Еще один, более редкий случай заражения лежит через инфицирование раны. Токсин, попадая в тело человека таким образом, активно всасывается в кровь, вызывая тяжелое отравление. По этой причине раны следует тщательно обрабатывать.

Особняком от предыдущих способов заразиться стоит опасность заражения ребенка, в организм которого ботулизм попадает с молоком кормящей его матери. Такой риск существует, если мать ребенка сама употребила продукт с этим опасном микробом.

Как избежать заражения ботулизмом?

Самые опасные отличительные черты ботулизма:

зараженные продукты не отличаются от нормальных;

организм не вырабатывает иммунитет от ботулизма;

от ботулизма нет вакцины.

Меры предосторожности при приготовлении консервации и при употреблении консервов:

Чтобы уничтожить возможность размножения ботулизма в домашней консервации, следует прогреть банки в течение получаса при температуре в 100 С°.

Единственный внешний признак, отличающий консервы с ботулизмом по внешнему виду – вздутие крышки. Если это случилось - прощайтесь с такими банками без жалости, ведь слишком высок риск того, что они заражены ботулизмом.

Признаки заболевания ботулизмом

Инфицирование ботулизмом развивается очень быстро. В течение 2-24-х часов у человека развиваются первые признаки:

понос или запор;

рвота;

двоение в глазах

боль в животе;

вздутие живота;

температура повышается до 37-37,2С°, не более.

Отличительной чертой ботулизма, по которой его легко отличить от других инфекций, является нарушение зрения – из-за начинающегося паралича мышц изображение начинает двоиться, появляется косоглазие.

Последующие характерные черты развития ботулизма:

нарушения речи;

слабость;

сухость во рту;

трудность глотания;

изменяется голос.

При подобных симптомах следует срочно вызывать "неотложку".

Следует отметить, что часто диагноз ставят ошибочный, так как поначалу симптомы напоминают отравление алкогольными напитками, особенно когда консервированные грибы идут как закуска к спиртным напиткам.

Лечение опасной болезни в Украине

Как только вам установили опасный диагноз, первым делом больному вводят единственное специальное лекарство, существующее от ботулизма - противоботулиновую лечебно-профилактическую антитоксическую сыворотку. Это единственный препарат, который может спасти больного, хотя и не гарантирует выздоровления.

Параллельно пациенту промывают желудок, дают слабительное, чтобы ускорить выход токсинов. Важно сделать все, чтобы поддержать дыхание, так как из-за паралича мышц может наступить удушье. Пациенту регулярно меряют давление, проверяют температуру.

В случае, если все же начались проблемы с дыханием, пациента необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. При нарушениях с глотанием возможно кормление пострадавшего через зонд.

Если лечение было предпринято вовремя, то лечение займет около 3-х недель, однако полное выздоровление займет несколько месяцев.

Болезнь эта крайне опасна хоть и редка. Важно иметь в виду, что даже введение сыворотки не всегда может гарантировать благоприятный исход из-за высокой токсичности ботулотоксинов. По этой причине в 10% случаях болезнь заканчивается гибелью пациента.

Чем раньше была выявлена болезнь, чем быстрее введена сыворотка, тем выше шансы на выздоровление. В противном случае смерть наступает от асфиксии. При отсутствии противоботульной сыворотки и аппарата искусственной вентиляции легких риск смерит повышается до 30-60%.

Сыворотка от ботулизма в Украине

В Украине ситуация с заболеванием ботулизмом в Украине в последнее время обостряется тем, что в стране закончился срок регистрации всех сывороток, и их попросту нет. Переговоры с производителями и дистрибьюторами пока ничего не дали, так как регистрировать и ввозить ее к нам невыгодно.

В Министерстве здравоохранения говорят, что обещают найти поставщика, и стараются договориться с ООН, чтобы до решения вопроса противоботульную сыворотку ввезли к нам в страну хотя бы в качестве гуманитарки.

К сожалению, не все украинцы смогут дождаться этого момента и потому помните - покупая летом рыбу даже в супермаркете, или вкушая грибочки из банки со вздутой крышкой, вы подвергаете себя смертельной опасности.

-

Медреформа по-украински: Врача ищите себе сами



