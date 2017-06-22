Голодавшую под АП Сыроид забрала "скорая"

24.06.2017 (11:31)

Голодавшая на Банковой Сыроид госпитализирована

Вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая в течение нескольких дней голодала на Банковой возле администрации президента в знак протеста против бездействия властей по поводу вывоза мусора из Львова, госпитализировали в субботу утром

Об этом сообщил лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Оксану забрала "скорая" для госпитализации. Мы ее просто заставили поехать", - сказал О.Березюк.

По его словам, у О.Сыроид "низкое давление, низкое сердцебиение, у нее низкий сахар (2,8 ммоль-литр) и обострился панкреатит".

На вопрос агентства о его самочувствии, О.Березюк ответил: "Я чувствую себя на грани ниже нормы. Вчера много ходил и сахар упал. Сейчас не хожу".

Он также отметил, что его очень удивили киевские врачи: "Я еще такого не видел. Такие все крутые, всё делают по договоренности. Это просто катастрофа".

Относительно перспективы прекращения голодовки О.Березюк ответил отрицательно. "Надо еще немного помочь", - сказал политик.

Напомним, в начале текущей недели О.Березюк, О.Сыроид и народный депутат от фракции "Самопомич" Тарас Пастух объявили голодовку в знак протеста против бездеятельности властей по вывозу мусора из Львова.

23 июня вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что с этого дня с мусорных площадок Львова начнется вывоз накопившихся 6,5 тыс. тонн отходов на полигоны области.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городские власти приняли предложение главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки передать функции вывоза отходов из города подразделениям Львовской ОГА.

Из Львова 23 июня, вывезли 270 тонн твердых бытовых отходов из 11,9 тыс. тонн накопившегося мусора.

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