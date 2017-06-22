Закарпатская группа "Гудацька Тайстра" веселила прохожих в центре Ужгорода (ВИДЕО)
24.06.2017 (19:35)
«Гудацька тайстра» устроила уличный концерт в центре Ужгорода
Известный закарпатский музыкальная группа «Гудацька тайстра» сегодня, 24 июня, устроил уличный концерт в центральной части Ужгорода.
Более двух часов музыканты бесплатно играли и пели на улице Корзо, а заинтересованные прохожие с удовольствием слушали песни под выполнение скрипки, аккордеона, цимбал, гитары и контрабаса.
Особый колорит и настроения добавила одежда музыкантов.
"Играем закарпатскую музыку - потому и наряд закарпатский. Устраиваем такие концерты, когда хорошая погода и есть свободное время", - говорит аккордеонист Николай Бойко.
Выступление поклонники снимали на смартфоны и даже бросали деньги в футляр, а музыканты в перерывах между композициями делились шутками.
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