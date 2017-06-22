Как цветут Карпаты летом (ФОТО)

26.06.2017 (12:43)

Разноцветные Карпаты в разгар лета

Наступило лето, а с ним и удивительное явление, когда на высоких полонинах в Каврпатах массово цветут альпийские и субальпийские луга. Такого цветения как в июне, пожалуй, невозможно увидеть в другое время.

Субальпийская растительная степень распространена от 1600 - 1650 до 1800 - 1850 м над уровнем моря. Здесь растут группы, принадлежащие к двум типам растительности: кустарниковой и луговой. В нижних и труднодоступных пригребневых участках горных хребтов и днищах и стенках карьеров преобладают группы сосны горной (Pinus mugo) и можжевельника сибирского (Juniperus sibirica), а в увлажненных местах вдоль потоков - ольхи зеленой (Alnus viridis), иногда - ивы силезской (Salix silesiaca ). На участках выпаса овец кустарники были вырублены и выжжены, на их месте образовались биловус, луговые и кустарничковые группы. Больше флористическое богатство сохранилось в самых труднодоступных местах этого пояса - на крутых склонах поледовикових карьеров.

Альпийская растительная степень расположена выше, чем 1800 - 1850 м над уровнем моря Ее признаком является господство плотно дернистых формаций кострицы лежащей, ситника три раздельного и мохово-лишайниковых пустошей. Здесь прослеживается уменьшение первичных альпийских и аркто-альпийских кустарничков - рододендронникив (Rhododendron kotschyi), зарослей из ив Китайбелевои (Salix kitaibeliana), травяной (Salix herbacea), наскельниця лежащей (Loiseleuria procumbens), дриады восьмилепестковой (Dryas ostopelata), а также осоковых и злаковых кальцефильних формаций с преобладанием осоки вечнозеленой (Carex sempervirens) и сеслерии голубоватой (Sesleria coerulans).

Флора Черногорского массива богата и разнообразна. Всего здесь насчитывается 727 видов, в том числе охраняют 30 видов флоры, занесенных в Красную книгу Украины и три вида в Красный Европейский список. Многообразие флоры обусловлено сложным процессом ее исторического развития, высотной дифференциацией, наличием различных геологических пород, на которых формируются многочисленные отмены лесных и альпийских почв.

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