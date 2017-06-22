Геннадий Москаль вручил закарпатцам госнаграды и "Золотых медвежат"

27.06.2017 (13:47)

Закарпатцы получили высокие государственные награды

Четверо закарпатцев получили высокие государственные награды и пятеро - высшую награду облгосадминистрации «За заслуги перед Закарпатьем». Церемония награждения состоялась накануне Дня Конституции Украины (27.06) в каминном зале ОГА.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» присвоено Анне Сопковой - директору департамента образования и науки Закарпатской облгосадминистрации. Орденом Княгини Ольги III степени награждена Тамара Опшитош - усыновительница трех детей из с. Русское Поле Тячевского района. Медаль за труд и победу от имени Президента Украины из рук Геннадия Москаля получил родитель-воспитатель детского дома семейного типа из с. Грушево Тячевского района Василий Варга. Заведующему кафедрой УжНУ Анатолию Потапчуку вручено отличие к почетному званию «Заслуженный деятель науки и техники Украины».

Ряд закарпатцев в этот день получили от Геннадия Москаля отличия ОГА «За заслуги перед Закарпатьем». Среди них лейтенант полиции Роман Фечко - оперуполномоченный сектора уголовного розыска Ужгородского полиции. Полицейский, задерживая в областном центре ранее судимого вооруженного квартирного вора, получил ранения, однако, несмотря на это, обезвредил преступника на месте.

Высшую награду облгосадминистрации «За заслуги перед Закарпатьем» Геннадий Москаль вручил и голове Раховского РГА Павлу Басарабе и руководительнице Воловецкой райгосадминистраций Валентине Роговой. Такую же награду получил директор департамента финансов ОГА Петр Лазарь и Владимир Мунтян - заместитель начальника управления персонала и обеспечения деятельности руководства ОГА.

Также Геннадий Москаль по случаю Дня государственного служащего объявил благодарность за образцовую работу главному специалисту сектора наград аппарата облгосадминистрации Наталье Шебастян.

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Москаль вручил закарпатцам государственные награды, а также "Золотого медвежонка" (ФОТО)



