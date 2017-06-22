В Закарпатье на границе таможенники задержали партию янтаря (ФОТО)

27.06.2017 (16:07)

Закарпатские таможенники обнаружили у львовянина более 2 кг янтаря

Сегодня в пункте пропуска «Малый Березный» Закарпатской таможни ГФС у гражданина Украины работники таможни нашли скрытые 2,1 кг янтаря.

Украинец ехал по личным делам в Словакию автомобилем «Mercedes-Benz», с регистрационным номерным знаком Литвы.

Для прохождения таможенного оформления гражданин избрал полосу движения упрощенного таможенного контроля - «зеленый коридор». Однако, учитывая риски, с целью возможного выявления скрытых товаров и предметов, работники таможни приняли решение провести углубленный таможенный досмотр авто.

Перед началом проведения таможенного контроля гражданин устно заявил, что в его автомобиле товары и предметы скрытые от таможенного контроля, или такие, которые запрещены к вывозу из Украины отсутствуют.

Однако, в ходе проведения углубленного осмотра автомобиля, был обнаружен скрытый от таможенного контроля товар - вещество природного происхождения желто-коричневого цвета с различными оттенками, а именно - янтарь.

Обработанное (1,9 кг) и необработанное (180 гр.) Камни находилось в конструктивных полостях автомобиля.

Действия гражданина имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сейчас фиксируется правонарушения, автомобиль и янтарь изъяты. Стоимость изъятого товара требует дополнительной оценки с привлечением специалиста-эксперта.

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