Кибератаки в Украине спланированы спецслужбами России

|Опасный вирус атакует крупные украинские компании
Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, - под видом вируса-вымогателя скрывается система со стороны спецслужб РФ.
"Она (кибератака, - ред.) Сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который требует с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ", - заявил А.Геращенко.
По его словам, целью кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализныця", "Укртелеком".
"Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту, пользователи, которые открывали это сообщение - позволяли вируса разойтись по всем компьютерам. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны", - добавил нардеп.
В Департамент киберполиции НПУ поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало.
"По состоянию на сейчас в Департамент киберполиции НПУ поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов", - написал Я.Тракало.
Он добавил, что аналогичные сообщения о кибератаки поступают и в региональных представительств Департамента киберполиции.
"Сообщение о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются. После получения таких обращений - на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий", - добавил Я .Тракало.
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Напомним, сегодня 27 июня, Ряд крупных компаний в Украине подвергся хакерской атаке
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Один из хохлонациков инициаторов замуровки отделений Сбербанка России позвонил в банк со словами:"Ну что ,ватники,нравится?".В ответ услышал ответ механичесого голоса : "Ждите ответа"....
Рейтинг: 1
Список сайтов, подвергшихся кибератаке (обновляется):
Госструктуры
Кабинет министров Украины
Министерство внутренних дел
Министерство культуры
Минфин
Нацполиция (и региональные сайты)
Киберполиция
КГГА
Львовский городской совет
Минэнерго
Нацбанк
Банки
Ощадбанк
Сбербанк
ТАСКомерцбанк
Укргазбанк
Пивденный
ОТР банк
Кредобанк.
Транспорт
Аэропорт "Борисполь"
Киевский метрополитен
Укрзализныця
СМИ
Радио Эра-FM
Football.ua
СТБ
Интер
Первый национальныйТелеканал 24
Радио "Люкс"
Радио "Максимум"
"КП в Украине"
Рейтинг: 1
Телеканал АТР
"Корреспондент.нет"
Крупные компании
"Новая почта"
"Киевэнерго"
"Нафтогаз Украины"
ДТЭК
"Днепрэнерго"
"Киевводоканал"
"Новус"
"Эпицентра"
"Арселлор Миттал"
"Укртелеком"
"Укрпочта"
"Приватбанк"
Мобильные операторы
Lifecell
Киевстар
Vodafone Украина
Медицина
"Фармак"
клиника Борис
больница Феофания
корпорация Артериум
Автозаправки
Shell
WOG
Klo
ТНК
Рейтинг: 4
A что можно придумать в оправдание своей никчемности и тупости.конечно Путин виноват
Рейтинг: -1
Вежливый, ты только что и доказал свою тупость и никчемность.