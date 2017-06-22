Кибератаки в Украине спланированы спецслужбами России

27.06.2017 (17:13)

Опасный вирус атакует крупные украинские компании

Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко, - под видом вируса-вымогателя скрывается система со стороны спецслужб РФ.

"Она (кибератака, - ред.) Сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который требует с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ", - заявил А.Геращенко.

По его словам, целью кибератаки являются банки, СМИ, "Укрзализныця", "Укртелеком".

"Вирус попадал на компьютеры несколько дней, даже недель в виде разного рода сообщений на почту, пользователи, которые открывали это сообщение - позволяли вируса разойтись по всем компьютерам. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны", - добавил нардеп.

В Департамент киберполиции НПУ поступило 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь НПУ Ярослав Тракало.

"По состоянию на сейчас в Департамент киберполиции НПУ поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров. Это обращение как от государственных, так и частных учреждений. В частности, и от одного из мобильных операторов", - написал Я.Тракало.

Он добавил, что аналогичные сообщения о кибератаки поступают и в региональных представительств Департамента киберполиции.

"Сообщение о вмешательстве в работу персональных компьютеров продолжают поступать. Все они фиксируются. После получения таких обращений - на место выезжают специалисты Департамента киберполиции и других профильных служб, работающих над противодействием распространения вируса, а также ликвидацией его последствий", - добавил Я .Тракало.

-

Напомним, сегодня 27 июня, Ряд крупных компаний в Украине подвергся хакерской атаке



