Непогода обесточила в Украине 881 населенный пункт

30.06.2017 (09:51)

Непогода в Украине "прошлась" по западным областям

Из-за сильных ливней и порывов ветра 29-30 июня в Украине был обесточен 881 населенный пункт, преимущественно на западе страны. Погибли 4 и пострадало 2 человека, повалены 216 деревьев, повреждена кровля 75-ти жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 29-го на 30-ое июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях, а именно: Волынская - 236 н.п., Хмельницкая - 262 н. п., Львовская - 135 н.п., Черновицкая - 76 н.п., Тернопольская - 69 н.п., Винницкая - 37 н.п., Житомирская - 28 н.п., Ровенская - 22 н.п, Киевская - 15 н.п. и Луганска - 1 н.п.", - говорится в сообщении.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

На территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадало 2 человека, произошло свержение 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально бытовой сферы, а именно:

В Волынской области - от удара молнии погибли 2 детей (2002 и 2005 г.р.), в четырех районах (Локачинский, Луцкий, Маневичский и Шацкий) повреждены шиферные и металлические кровли на 54-ех частных жилых домах и 36-ти объектах социально бытовой сферы, повалены 77 деревьев;

В Закарпатской области - в 3 районах области повалены 9 деревьев (Межгорский, Перечинский и Раховский районы);

Во Львовской области - в г. Львове от удара молнии погибли 2 человека, среди них 1 ребенок (2008 г.р.) и пострадало 2 человека, из них 1 ребенок (2007 г.р.), в Самборском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 6 частных жилых домах, повалены 4 дерева;

В Ровенской области - пострадал 1 ребенок (2009 г.р.), в двух районах (Ровенский и Млиновский районы) повреждены шиферные и металлические кровли на 11 частных жилых домах и на 1 объекте социально-бытовой сферы, повалены 19 деревьев;

В Черновицкой области - в пяти районах (Путильский, Сокирянский, Кельменецкий, Новоселицкий и Хотинский районы) повреждены шиферные и металлические кровли на 20-ти частных жилых домах и 13-ти объектах социально-бытовой сферы, повалены 111 деревьев.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 173 спасателя и 48 ед. тех.

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