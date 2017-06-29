В Закарпатье из-за мусорной свалки люди перекрили дорогу (ВИДЕО)
30.06.2017 (10:06)
В Закарпатье разгорелся "мусорный" скандал
Запылала свалка и разгорелся скандал. Жители села Дубровка Иршавского района перекрыли дорогу к полигону, который находится всего в полукилометре от их домов.
После возгорания свалки, которое случилось 20 июня дубровчане узнали, что полигон принимает отходы не только из их села, а площадь его расширили с пяти гектаров до пятнадцати.
Подробнее о мусорном скандале смотрите в видеосюжете: