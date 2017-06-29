Мэр Ужгорода принимает участие в заседании АГУ (ФОТО)

30.06.2017 (12:43)

Богдан Андриив участвует на заседании Ассоциации городов Украины

Ужгородский городской глава Богдан Андриив сегодня принимает участие в заседании Ассоциации городов Украины, которое проходит в Киеве. Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию организации.

Ассоциация основана в июне 1992 года, в то время в ее состав входило 35 городов. Сейчас объединяет 557 городов, поселков и сел, в которых проживает более 80% населения Украины. По четвертьвековой деятельность организация своей активной общественной работой привлекла внимание широкой общественности, объединила для сотрудничества большинство украинских городов.



Ассоциация городов Украины делает много для развития местного самоуправления, в частности, участвует в формировании законодательной базы местного самоуправления, проводит практические занятия для работников городских, поселковых и сельских советов, информирует о проблемах на местах и ​​самоуправления, пути их решения, популяризирует реформу местного самоуправления, отстаивает интересы местного самоуправления в высших сферах власти.

В торжествах принимают участие Президент Украины Петр Порошенко, представители правительства и парламента, почетные гости, представители иностранных партнеров Ассоциации и, конечно, представители общин-членов АГУ.



Презентуют сегодня и Стратегию развития АГУ до 2022 года.

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