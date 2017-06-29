На горе Поп Иван в объектив попал призрак гор (ФОТО)

01.07.2017 (17:55)

Тайны Карпат: Брокенский призрак на горе Поп Иван

В Закарпатской области на горе Поп Иван в объектив фотографа Сергея Павлюка попало редкое природное явление - брокенский призрак.

Поразительно фото автор опубликовал в социальной сети Facebook. "Мне удалось зафиксировать удивительное природное оптическое явление, которое называют горным призраком", - написал фотограф.

Он отметил, что световое "привидение" он заметил над горой Поп Иван. Горный или брокенский призрак - это оптическое явление, которое редко можно наблюдать в горах. Оно возникает при падении тени наблюдающего в туман или облака в направлении, противоположном Солнцу. Такая тень имеет гигантские размеры и иногда может иметь разноцветный ореол.

-

Туристы покоряют гору Поп Иван наслаждаясь невероятными закарпатскими пейзажами (ФОТО)



