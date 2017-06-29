Целебная сила Мертвого моря на Закарпатье в Солотвино (ФОТО)

03.07.2017 (11:20)

Оздоровительный комплекс "Солотвино Резорт" в Закарпатье

Закарпатье издавна славится не только удивительными пейзажами, которые очаровывают художников и поэтов, но и лечебными базами, которые подарила сама природа, а люди сделали максимально удобными и комфортными.

Одно из таких мест "Солотвино Резорт". Комплекс расположился на известных во всей Европе соляных озерах и шахтах Солотвино в Закарпатской области. Идеальное место для оздоровления всей семьи.

Комплекс "Солотвино Резорт" предлагает широкий перечень лечебных процедур, каждая из которых подойдет конкретному посетителю. Так, людям с проблемами органов дыхания полезно воспользоваться соляной комнатой, которая по своим лечебным свойствам ничем не уступает соляным шахтам, и лучше всего действует на нервную систему. Здесь также найдут утешение астматики и аллергики.

Если же вам не по карману поездки к Мертвому морю, а организм просит и даже требует искупаться в столь же соленой воде, попробуйте бассейн с рапой в "Солотвино Резорт". Купание в таком бассейне будет полезным для людей с кожными заболеваниями, ревматизмом, травмами костей, бронхиальной астмой, гипертонией, радикулитом, псориазом и прочее.

Гидромассаж - это процедура, которую проводят сильным потоком воды в то время, когда пациент сам находится в воде. Давление, которое осуществляется направленным водяной струей, имеет терапевтическое действие на максимально расслабленное тело. Даже если человек находится в максимально удобной позе, полностью расслабиться не всегда удается. Достичь такого эффекта позволяет само погружение в воду, когда тело находится фактически в состоянии невесомости. Помогает этому и теплая вода, которая расслабляет мышцы, снижает вероятность спазмов и уменьшает боль.

Похожий эффект имеет и подводный душ. Расслабившись в воде, лечебном растворе или настои трав, человек получает максимальный эффект. Такая процедура подойдет тем, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, болезни нервной системы, ВСД и прочее.

Сторонникам косметических и оздоровительных процедур стоит обратить внимание на прессотерапия или лимфодренаж. Последовательное сжатие различных частей тела специальными манжетами со сжатым воздухом позволит сразиться с любыми проявлениями целлюлита и различных стадий ожирения, убирая застой лимфы в отдельных зонах. После лимфодренажа в организме "запускаются" процессы, которые делают кожу подтянутой, гладкой и упругой. Кстати, эта процедура совсем безболезненна.

Одним из самых эффективных способов лечения заболевания дыхательных путей по праву считаются ингаляции. Об их преимуществах можно говорить долго, но стоит ли? Ведь лучшего способа распространить распылены лекарства на максимальную площадь слизистой оболочки еще, кажется, не придумали. Тем более, что таким образом лекарства точно попадают в дыхательные пути, не «задерживаясь" в желудке, как во время приема таблеток.

Порадует посетителей комплекса и уникальная ароматерапия. Распылены в воздухе полезны эфирные масла помогут расслабиться, привести организм в тонус, укрепиться и, главное, достичь состояния полной психологической гармонии с собой и миром.

Еще один метод очистки, но толстого кишечника - это гидроколонтерапия. Она основана на очистке кишечника с помощью воды, подаваемой с помощью пластикоювои трубки. Так же через специальную трубку выводится содержимое.

Это лишь некоторые лечебные процедуры, которые доступны отдыхающим в комплексе "Солотвино Резорт". Добавьте сюда еще и расположение в живописных лесах Закарпатья на берегу пруда. Поэтому качественный и комфортный отдых от суеты города гарантирован.

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Каким был подземный санаторий в Солотвино на Закарпатье (ФОТО)



