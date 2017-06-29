В Ужгороде уже второй раз расцвела магнолия (ФОТО)

03.07.2017 (14:54)

В Ужгороде вновь цветет магнолия

Об этом аномальном, но интересном явлении рассказала ужгородка Людмила Коршунова.

Роскошная магнолия на улице Небесной сотни (недалеко от ЗАГСа), расцвела во второй раз за год. Это дерево, растущее вдоль забора в "чешском квартале", по праву считается одним из красивейших в городе, и ранней весной цветет очень обильно и украшает многочисленные фото ужгородцев и гостей города.

"Праздничная обыденность: в Ужгороде снова расцвела магнолия. Во второй раз в этом году", - написала Людмила под фото.

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Напомним, в этом году, В Ужгороде на магнолии первые цветочки появились в конце марта.



