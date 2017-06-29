Ужгородцы пришли с наболевшими проблемами к Богдану Андрииву (ФОТО)

03.07.2017 (18:55)

60 ужгородцев сегодня пришли на прием к мэру Ужгорода

Большинство из 45 обращений, с которыми около 60 ужгородцев сегодня пришли на прием к мэру Ужгорода Богдану Андрииву, касались ремонта крыш многоэтажек.

На несколько объектов по поручению Богдана Евстафьевича выйдет для обследования комиссия, хотя о проблеме крыш в городском совете хорошо знают. Уже начали или в ближайшее время начнут капремонты кровель в 4 домах, которые обслуживают управляющие и в 8 ОСМД на общую сумму более 4,2 миллиона гривен. Всего же в департаменте городского хозяйства 86 запросов домов, на обслуживании управляющих и потребность в средствах для них составляет около 22 миллионов гривен, а еще - 80 ОСМД, на которые нужно 23,7 миллиона гривен. Понятно, что таких средств сейчас в бюджете нет и сделать все сразу невозможно. Учитывая итоги выполнения бюджета за первое полугодие этого года планы по капитальным ремонтам по всему городу, в том числе и крыш домов, будут просматривать депутаты, бюджетная комиссия.

Также традиционно было много обращений о предоставлении земельных участков и с просьбами оказать материальную помощь, прежде всего на лечение. Несколько ужгородцев, которые имеют соответствующие льготы, обращались также о помощи с установкой автономного отопления и документации на него.

На приеме присутствовали также руководители нескольких подразделений городского совета, поэтому многие вопросы решали непосредственно на месте.

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Мэр Ужгорода принимал участие в заседании АГУ (ФОТО)



