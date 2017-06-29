В Закарпатье на горячем задержали врача-взяточника (ФОТО)

04.07.2017 (13:46)

На Закарпатье задержали врача, который систематически брал взятки

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции и областной прокуратуры разоблачили врача одной из районных больниц, который систематически получал взятки от граждан.

Об этом сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, врач - невропатолог разработал схему получения неправомерных выгод от граждан, которые направлялись на медико-социальную экспертную комиссию, за оформление соответствующих документов о прохождении лечения.

"В частности, злоумышленник вымогал 16 тысяч гривен от гражданина. Половину этой суммы он получил ранее и был задержан на горячем в служебном кабинете при получении второй части взятки в размере восьми тысяч гривен. В настоящее время по месту работы задержанного проводится обыск", - рассказала Калиновская.

Она отметила, что задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

-

В Закарпатье врач за 400 долларов "делал" человека инвалидом



