В Закарпатье с территории СТО угнали "Land Rover"

04.07.2017 (14:18)

Закарпатские полицейские нашли украденный "Land Rover"

3 июля в 14:30 полицейские Тячевщины получили сообщение о похищении автомобиля в селе Добрянское.

Как выяснили правоохранители, автомобиль «Land Rover», который принадлежит 31-летнему местному жителю, похитили с территории станции технического обслуживания.

Через несколько часов полицейские нашли авто, оставленное похитителем в лесной местности вблизи села. Личность вора установили. Им оказался 37-летний односельчанин потерпевшего, местонахождение которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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