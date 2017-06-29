Без света, газа и дорог, или как живут закарпатские цыгане (ФОТО)

04.07.2017 (16:01)

"Бараболя" - необычное поселение цыган на окраине Хуста

На окраине Хуста, прямо посреди поля, простирается довольно необычное поселение ромов, известное под названием «Бараболя». Местные говорят, что когда-то здесь выращивали картофель - оттуда и такое «овощное» название лагеря.

Живут семьи в крошечных домиках - одни из которых возведены из блоков, другие - из дерева. Большинство домов не слишком качественные, между щелей попадает и дождь, и холод зимой. В лагере проживает около шести десятков семей. Дети охотно рассказывают о бытовых условиях и собственных развлечениях, маленькие катаются на тележках и на... двухколесных велосипедах. Взрослые рассказывают более серьезные проблемы, с которыми приходится сталкиваться ежедневно.

- У нас нет вообще света, - рассказывает одна из женщин. - Так ни телефон зарядить, ни холодильник купить не можем, ни долго продукты хранить... о телевизорах даже не мечтаем. Но наиболее беспокоит то, что во время учебного года дети, которые ходят в школу, сильно портят зрение.

К разговору присоединяются еще несколько летних ромок. Одна из них признается, что идет на работу очень рано, поэтому и в доме, и на улице темнота, поэтому ей бывает жутко перемещаться на ощупь. Другая собеседница добавляет, что из-за отсутствия электроэнергии даже больных младенцев врачи чаще всего рассматривают в автомобилях «Скорой помощи», а не в темных домах, где помимо свечей нет никакого освещения...

На отсутствие газа и дорог здесь никто не жалуется, потому что привыкли разжигать костер как на улице, так и в печках и передвигаться сплошным бездорожьем. До недавнего времени в лагере не было даже воды. Носили ведра с питательной жидкостью, чтобы помыться или наварить есть аж из другого поселения. Однако на днях местные благотворители построили и торжественно открыли в «Бараболе» глубокий 15-метровый колодец. В мероприятии, кстати, приняли участие и представительницы Международной общественной ассоциации милосердия «Эммануил» Ольга Будзинская из Киева и Наталья Хомяк из США, вместе с которыми весь лагерь молился, благодарил Бога за «эликсир жизни», пел и ел холодной свежей водой.

- С цыганами мы сотрудничаем далеко не первый год. Многим помогаем с лечением, одеждой, обувью, продуктами, нашли возможность и людей, желающих помочь в возведении учебного центра, действующего на базе СОШ №5. Кроме того, взрослых учим различных ремесел, чтобы они не воровали и вели правильный образ жизни. Сейчас планируем им построить церковь, - рассказывает представитель миссии «Еммануил» Иван Бабич из Хуста.

Кстати, благотворитель не только борется с бедностью и невежеством своих подопечных, но и реально дает цыганам уроки жизни.

Скажите, одной семье мы купили свиней, чтобы разводила их. То есть, когда у животных появится потомство, эта семья сможет дать поросят и другим, а также будет есть. А еще весной мы избороздившей цыганам поля, показали как сажать, обрабатывать растения и скоро они уже соберут свой первый урожай, - уверяет Иван. - Мужчин чаще всего учим делать строительные блоки, женщин - вести хозяйство, а не выпрашивать милостыню. В ближайшее время хотим построить для ромов баню, где они могли бы помыться и постирать белье в любое время года.

Следует отметить, что современные цыгане понимают, что в сегодняшних условиях жить неграмотным человеком трудно, поэтому некоторые из взрослых посещает воскресные школы и учится читать. Возможно, они и чувствуют этот мир по-другому, ведь во многом действительно обделенными, но в целом «закарпатские индусы» гораздо искреннее, чем мы, умеют радоваться мелочам... Впрочем, чтобы полностью вывести народ из социальной пропасти нужны специальные программы государственном уровне, как и в других европейских странах... Ведь лагеря внешне больше напоминают концлагеря, чем поселения XXI века.

Марина АЛДОН

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В Ужгороде взрослые цыгане ходят учиться в школу (ФОТО)



