Украинцев ждут водительские права с чипами и на ограниченный срок?

|В Украине могут ввести чипирование водительских прав
Согласно законодательству Евросоюза, в Украине нужно ввести новый срок действия сроков водительского удостоверения, в том числе их срок должен заканчиваться через 10 или 15 лет. Об этом на пресс-конференции сообщила эксперт Украинского центра европейской политики Светлана Майструк.
“Что же именно ввести Украину в соответствии с этой директивой (директивы 126 ЕС о водительские права — ред.). Один из основных моментов, это срок действия удостоверения. Если сейчас у нас удостоверения могут быть действительны всю жизнь, то теперь они будут действительны только 10 или 15 лет, это в зависимости от выбора страны,” — сообщила С.Майструк.
Она отметила, что эти сроки были введены для того, чтобы обновлять информацию и усиливать защиту от подделок.
“15 лет действия удостоверения в следующих странах: Австрия, Кипр, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Польша, Греция, Словакия. Во всех остальных срок действия 10 лет,” — добавила С.Майструк.
В свою очередь, начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий сообщил, что сейчас в МВД рассматривают максимальный срок админдии удостоверений: для непрофессиональной, первой категории 15 лет, а для профессиональной, второй — это 5 лет.
Также, в министерстве внутренних дел Украины планируют использование технологии чипирование водительских удостоверений. Об этом на пресс-конференуции сообщил начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.
"Мы планируем использовать технологии чипирование водительских удостоверений. Собственно в МВД, наши подразделения, сервисные центры обеспечены уже для этого необходимым оборудованием и мы планируем предложить тоже на рассмотрение в ВР вариант, рассматривающий возможность использования этого чипа", - подчеркнул В.Криклий.
Кроме того, он отметил, что чипирование позволит в дальнейшем лучше делать обмен информации, обезопасить человека от подделок.
"Это еще множество различных возможностей. В большинстве стран-членов ЕС, водительские удостоверения - это не только самое удостоверение водителя, а это еще и способ идентификации личности", - отметил В.Криклий.
В свою очередь, исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко заметила, что чипованная система не является обязательной нормой.
"В рамках соглашения у нас нет обязательства имплементировать статью, касающуюся чипа", - добавила она.
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