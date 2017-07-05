В Закарпатье пьяный на "Опеле" сбил насмерть ребенка (ФОТО)

06.07.2017 (08:57)

На Закарпатье автомобиль насмерть сбил несовершеннолетнюю

В селе Чорнотисово Виноградовского района произошла трагедия. На 13-летнюю девочку наехал автомобиль "Opel Astra", за рулем которого был житель соседнего села. Девочка не выжила.

Как утверждают очевидцы, водитель и пассажир были нетрезвые, скорость автомобиля достигала около 130 км/ч.

Как сообщил сельский голова Чорнотисово Николай Тали, дорожно-транспортная трагедия произошла вчера, 5 июля, в семнадцать часов на улице Главной.

"Эта дорога просто катастрофическая, уже в этом году от ударов в ямах здесь вылетали колеса с автомобилей и вырывались шаровые опоры", - рассказал Николай Тали.

Родители погибшей девушки занимаются мелким бизнесом, в семье есть еще одна старшая дочь.

Факт гибели девушки в дорожно-транспортном происшествии подтвердил начальник Виноградовского полиции Иван Бедринец.

Обстоятельства трагической ДТП выясняются.

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