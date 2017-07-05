Традиции, приметы и запреты на Ивана Купала

07.07.2017 (07:32)

7 июля отмечается праздник Ивана Купала

7 июля в Украине отмечают старинный праздник славянских народов Ивана Купала или как еще его называют Иванов день, Купальская ночь.

Праздник посвящен летнему солнцестоянию, ведь по старому стилю календаря он приходился на 20-21 июня. После принятия христианства люди не отказались от этого праздника, а наоборот, приурочили его к дню Иоанна Крестителя (по старому стилю приходится на 24 июня, а по новому - на 7 июля).

Согласно народным поверьям, в ночь на Ивана Купала просыпается всякая лесная нечисть. Поэтому в этот день принято прославлять три стихии - огонь, воду и летние травы, которые, согласно поверью, могут как отогнать злых духов, так и привлечь.

Считается, что в этот праздник можно обрести счастье, богатство, здоровье и любовь. Нужно только совершать все обряды и следовать купальским традициям правильно.

Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, а жизнь ваша была счастливой, то вам нужно выполнить следующие ритуалы и обряды:

Сбор летних трав. Считается, что собранные до восхода солнца травы обладают мистической силой. Растение нужно будет высушить, и если кто-то из ваших родных заболеет, их можно напоить отваром из этих трав.

Также есть поверье, что некоторые растения привлекают удачу и достаток, а некоторые дарят способность разговаривать с птицами и животными.

Наиболее популярными травами, которые нужно собрать в эту ночь, считаются крапива, мать-и-мачеха, душица, багульник и полынь.

Умывание утренней росой и массовые купания. Наши предки верили, что с 7 июля и до Ильина дня (2 августа) водоемы покидала вся нечисть.

Однако именно в ночь на Ивана Купала вода ставала целебной и люди могли очистить свои тела от негатива и наполниться красотой и здоровьем. Но купаться можно было только 7 июля, а вот 6 июля заходить в воду категорически запрещено.

На рассвете же принято умываться росой, ведь это поможет сохранить молодость и красоту.

Еще одним связанным с водой обрядом является пускание на воду венков, которые девушки плели из трав. И чем больше трав в нем было, тем лучше. Если запущенный на воду венок быстро отплывал от берега, то это сулило долгую и счастливую жизнь или удачное замужество. Если же венок тонул, что это говорило о том, что девушка в этом году не выйдет замуж или же суженый ее разлюбит.

Прыжки через костер. В ночь на Ивана купала принято разжигать на берегу водоема костер и прыгать через него. По традиции огонь в костре в это время считался очищающим.

Если женатая пара прыгала через огонь, это должно было принести им крепкое здоровье на год. А для неженатых пар прыжок становился поводом проверить силу своей любви - если пара прыгнула, не разжав рук, то быть им вместе.

Кроме того в этих кострах принято сжигать одежду больных людей, ведь согласно поверью этот ритуал очищения поможет избавиться от болезней.

Если же какая-то из женщин отказывалась подходить к костру, то ее считали ведьмой.

Поиск цветка папоротника. Это, наверное, самый известный обряд этого праздника. Считается, что нашедший цветок папоротника обретет удачу, богатство, славу и найдет свою любовь.

По традиции, отравляться на поиски папоротника нужно одному, ведь считалось, что так больше шансов найти заветный цветок, который расцветает ровно в полночь. Однако есть мнение, что также искала заветный цветок и всякая нечисть. Поэтому, если вам посчастливилось сорвать папоротник, возьмите в левую руку полынь и начертите вокруг себя мелом круг, тогда злые силы не смогут сделать вам ничего плохого.

Стоит отметить, что никто не знает, как выглядит цветок папоротника, ведь его никто никогда не находил. Есть мнение, что это крупный красный, даже "огненный", цветок. Однако некоторые говорили, что он серебристый или белый. И при этом маленький. Но все описания сходится в одном - цвет папоротника светится, поэтому иногда его называют светицвет, горицвет, жар-цвет, цвет-свет.

Кроме обычаев, связанных с этим днем, существет и много народных поверий. В частности, чтобы защитить свой дом и отогнать нечисть, принято на пороге и подоконниках раскладывать крапиву. А если разложить по углам дома цветок иван-да-марьи, то к вам никогда не залезет вор, ведь он "будет слышать голоса в доме".

Если же вы не хотите, чтобы ваша семья обеднела, то на Ивана Купала лучше ничего никому не отдавать, не продавать и не одалживать. А если человек найдет на дороге деньги - их ни в коем случае нельзя их брать.

Существует также и ряд запретов. Например, в ночь с 6 на 7 июля нельзя спать, а также нужно держаться подальше от воды беременным, детям и пожилым, ведь "водяная нечисть может навредить их слабым организмам". А вот уборка в доме обязательна в этот день, чтобы 7 июля можно было отдыхать.

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