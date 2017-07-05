Самые популярные автомобили первого полугодия в Украине

07.07.2017 (08:19)

Лидером продаж за первые шесть месяцев стал KIA Sportage

В июне в Украине было зарегистрировано 6884 новых легковых автомобиля. Всего же с начала года автопарк страны пополнили почти на 37 тыс. новых легковых авто, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ассоциации "Укравтопром" определили, какие модели новых легковых автомобилей чаще всего приобретали украинцы.

Пальму первенства автомобилисты отдали KIA Sportage, приобретя 1862 машины этой модели.

На втором месте – Renault Logan с результатом в 1456 продаж.

Третья позиция у Skoda Oktavia, предпочтение которой отдали 1170 покупателей.

Еще одна модель Renault вошла в ТОП продаж – Duster. Спрос на этот автомобиль составил 1146 шт., и это четвертое место первого полугодия.

Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV-4 c результатом 1040 проданных авто.

Также в ТОП-10 первых шести месяцев 2017 года попали: Toyota Corolla – 951 шт., Hyundai Tucson – 862 шт., Ford Fiesta – 809 шт., Volkswagen Tiguan – 778 шт. и Nissan Qashqai – 750 шт.

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