Самые популярные автомобили первого полугодия в Украине

|Лидером продаж за первые шесть месяцев стал KIA Sportage
В июне в Украине было зарегистрировано 6884 новых легковых автомобиля. Всего же с начала года автопарк страны пополнили почти на 37 тыс. новых легковых авто, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ассоциации "Укравтопром" определили, какие модели новых легковых автомобилей чаще всего приобретали украинцы.
Пальму первенства автомобилисты отдали KIA Sportage, приобретя 1862 машины этой модели.
На втором месте – Renault Logan с результатом в 1456 продаж.
Третья позиция у Skoda Oktavia, предпочтение которой отдали 1170 покупателей.
Еще одна модель Renault вошла в ТОП продаж – Duster. Спрос на этот автомобиль составил 1146 шт., и это четвертое место первого полугодия.
Замыкает пятерку лидеров Toyota RAV-4 c результатом 1040 проданных авто.
Также в ТОП-10 первых шести месяцев 2017 года попали: Toyota Corolla – 951 шт., Hyundai Tucson – 862 шт., Ford Fiesta – 809 шт., Volkswagen Tiguan – 778 шт. и Nissan Qashqai – 750 шт.
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