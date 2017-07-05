Чудо-источник в Закарпатье, который исцеляет глаза

07.07.2017 (13:31)

Целебный источник на Перечинщине лечит проблемы с глазами

Сколько разных чудес окружает нас! Природа действительно великий мудрец и лучший целитель человека!

Целебные источники известны еще с библейских времен. В христианских обрядах вода играет очень важную роль. В освященном виде она является символом Божьей благодати. Как известно из Библии, даже Иоанн Предтеча крестил людей водой, а Иисус Христос принимал крещение в Иордане, что знаменовало обновления и возрождения человеческой жизни. До сих пор христиане ежегодно освящают воду и она сохраняется на протяжении длительного времени, более того, ее с верой используют, как лекарство для души и тела.

Чудодейственные водоемы есть во многих уголках нашего края. А Закарпатье вообще славится не только живописными горами, свежим чистым воздухом, но и удивительными реками, ручьями и колодцами. В частности, в Перечине на обочине дороги между урочищами Поташна и Яслище струится под горой целебный источник.

Во-первых, вода в нем кристально чистая, ароматная и свежая, а во-вторых, по словам старожилов, она является лечебной.

К нему уже много лет едут умываться те, у кого есть проблемы с глазами.

Даже название Яслище получило от того, что неподалеку когда-то были ясла, где путешественники могли накормить животных и напоить их из водоема питательной прохладой.

«Когда-то, помню, в детстве, каждое утро к источнику приходил один старик протирать водой глаза. Они его болели и он пытался вылечить их. Говорят, что вода ему помогала», - рассказывает местный житель Иван.

«У племянницы моей знакомой из Ужгорода слезились и запухали глаза. Поэтому я несколько раз привозила ей этой водички. Она ней умывалась. Вскоре девушка действительно выздоровела. Это было лет 12 назад. Но она мне до сих пор благодарна за родниковые лекарства», - признается другая местная жительница Светлана.

Как говорят перечинцы, дети любят мыться водой из источника. Но сейчас он настолько известен, что туда приезжают гости даже из соседних областей.

«Как-то возле меня остановился автомобиль. Вышла женщина и спрашивает: «Где у вас колодец слепых?» Я сразу и не поняла о чем идет речь. Только потом догадалась, что она имела в виду источник. Показала ей. Незнакомка призналась, что приехала аж из Киевской области. Ее дочь обожгла себе лицо, повредила глаза. Поэтому тоскующая иметь захотела увезти домой своему ребенку чудо-воды. Не знаю, как потом сложилась у нее судьба, но женщина очень верила, что ключевая водица ей поможет», - отмечает госпожа Юлия.

Местные в один голос утверждают, что вода в источнике действительно особенная.

Даже прежде, когда несколько раз после прочистки канавы трактор засыпал источник, люди откапывали его снова и снова. Хотя в советское время в подобные чудеса и не очень верили, но даже тогда приходили сюда лечиться.

Вот и течет источник, возвращает слепым радость жизни, до сих пор. Окутан легендами, он помогает многим набираться сил и здоровья. Сейчас кто-то из перчинцев считает, что источник должен стать настоящим местом паломничества и у него должна появиться хотя бы часовня, а кто-то - просто радуется, что живет рядом с уникальным водоемом.

Как бы то ни было и какой бы ни была на самом деле вода, главное, как известно, верить. Ведь именно вера творит эти самые чудеса.

Поэтому стоит осознать, что какой бы чистой и чудодейственной ни была вода, чистыми должны быть еще и мысли, дела и наши души.

Иван Духнович

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