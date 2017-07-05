Ночью в Мукачево неизвестные стреляли из гранатомета по магазину

08.07.2017 (09:18)

Возле рынка "ГИД" в Мукачево неизвестные стреляли из РПГ

Сегодня, около 3:00 ночи, на улице Томаша Масарика (Матросова) в Мукачево у рынка "ГИД" возле одного из магазинов города раздавались выстрелы.

Неизвестные целились из РПГ в магазин вело- и мототранспорта "Мотолюкс", что возле рынка "ГИД".

На месте происшествия сейчас находятся полицейские. Также прибыл и руководитель областной полиции Роман Стефанишин.

В отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили у здания магазина предмет, похожий на гранату. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало, не взорвалось.

В результате повреждены витрину магазина и некоторый товар, никто не пострадал, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, что в апреле этого года, в витрину этого же магазина "Motolux" неизвестные бросили гранату Ф-1 (ФОТО)



