Ночью в Мукачево неизвестные стреляли из гранатомета по магазину

|Возле рынка "ГИД" в Мукачево неизвестные стреляли из РПГ
Сегодня, около 3:00 ночи, на улице Томаша Масарика (Матросова) в Мукачево у рынка "ГИД" возле одного из магазинов города раздавались выстрелы.
Неизвестные целились из РПГ в магазин вело- и мототранспорта "Мотолюкс", что возле рынка "ГИД".
На месте происшествия сейчас находятся полицейские. Также прибыл и руководитель областной полиции Роман Стефанишин.
В отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщили, что полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили у здания магазина предмет, похожий на гранату. К счастью, взрывное устройство не сдетонировало, не взорвалось.
В результате повреждены витрину магазина и некоторый товар, никто не пострадал, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
По данному факту внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и возбуждено уголовное производство по статье 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, что в апреле этого года, в витрину этого же магазина "Motolux" неизвестные бросили гранату Ф-1 (ФОТО)
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