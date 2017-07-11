Верните нам визовый режим или сделайте безвиз человеческим!
11.07.2017 (08:54)
Очереди на границе стали бешеные
Очередное видео из Чопа было выложено в сеть гражданином Виталий Прохорчук у себя на Фейсбук.
Не прошло и месяца после введения так называемого гибридного «безвиза» и лжи подконтрольных олигархам СМИ, как люди на границе начали сами рассказывать правду!
По словам автора видео, очереди на границе стали бешеные. Люди сутки не могут попасть домой! И это только начало…
По словам Виталия, люди больше не в силах терпеть этих пришедших к власти. Бессильные против системы простые граждане начали просто петь Гимн Украины на границе с собственной страной
И это не единственный случай, а рядовой! Вот что пишут другие очевидцы:
Украинцы начали массово жаловаться на отношение европейских пограничников к ним сразу же после введения безвизового режима.
Соответствующий пост сделал киевлянин Руслан Крамаренко в социальной сети facebook.
Как оказалось, на границе со стороны Венгрии и Польши правоохранители по несколько часов держат автомобили с украинскими номерами.
В результате этого собираются огромные очереди. Некоторые путешественники даже остаются ночевать в машинах.
«Первый раз в своей жизни на машине ехальчерез границу с родителями натстареньком жигуле из Германии в Украину и по-моему через тот же ягодин или устилуг. После этого раза проезжал границы разных государств и на разных автомобилях. Ездил в 90-х в Россию покупать "ВАЗ-2110" ездил по Европе, был на границе с Белоруссией и той же Россией в прошлом году. Попал в Косово в 2006.
Но скажу Вам честно, я никогда не сталкивался с таким скотством, с таким пренебрежением и бесчеловечностью.
Да в Украине опять за безочередь собирают деньги. Да в Украине на 1000 машин нет ни одного туалета и пункта питания. Да в Украине мало получают все кто работают на границе и плюс к тому ещё видимо и аренду за место платят…
Но то что исполняют поляки, я такого честно не видел. Для примера большой отверткой бьет и царапает машины. Перед нами например 4 раза 8 разных человек отрывали бампера пластиковые детали на стареньком фиате с украинской регистрацией.
За последние три часа проехало 7 машин! 7 машин за три часа. За последний час просто никто не выходит.
Сидим и ждём дальше. Пока 10 часов в активе.
Спасибо Киевстару за его интернет))) хоть что-то отвлекает и даёт возможность прочесть все новости и ленты…» — пишет киевлянин на Фейсбуке.
Кроме того, еще один пользователь сети Сергей Помазан рассказал, с чем столкнулся на границе с Венгрией.
«Сегодня возвращался в Украину в районе Берегово. Очередь небольшая, но проезжает одна машина на полтора часа! Верните визовый режим блядь! Либо сделайте человеческий безвиз!», — пишет он.
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Безвиз не особо увеличил туристический поток через Закарпатье в ЕС
Комментарии
Рейтинг: 0
Чем больше недовольства тем лучше для порошенко и его команды, а недовольство имеет терпение, точку кипения, поступят с как с януковичем, а это оправдание для порошенко и вперед в Испанию, а если бы он и правительство ушли добровольно и неизвестно чем бы это закончилось
Рейтинг: 7
Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России,сообщил 10 июля 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге по итогам заседания СНБО. «То есть гражданин РФ,который имеет желание прибыть на территорию Украины,заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные,которые будет определять МИД»,—указал силовик.** Будут мстить гражданам России за то,что у них не удался безвиз с ЕС....
Рейтинг: 6
....как же они поиздеваются над российскими гражданами при пересечении границы, унижение будет по полной, сутками будут держать под разными предлогами.Лживые и противные твари-хари - эти киевские хряки и свиноматки.
Рейтинг: 3
Нет больше Украины как государства, они его пиндосам просрали! Жаль простой люд!!!А сколько детородных пацанов,которых хряки отправляли убивать своих граждан возвращались и возвращаются домой к своим родителям в солдатских цинковых гробах.
Рейтинг: 5
-Мы воюем в Донбассе с русской армией!
- А за Крым чего не воюете?
- Так там на самом деле русская армия.
Рейтинг: 12
"Украинцы начали массово жаловаться на отношение европейских пограничников к ним сразу же после введения безвизового режима".А кто такие украинцы?Пупы земли и бога за бороду ухватили?Они что,думали что там примут с распростертыми руками, хлебом и солью,сразу выдадут пособие, вид на жительство.Украина располагает такими богатейшими черноземными ресурсами, обрабатывайте а не бегайте в балаклавах и не кричите слава украине,героям слава.Все развалили,все что осталось-это русофобия из-за злости и зависти,из-за этого безвиза все перевернули на жопу.