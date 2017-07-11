Верните нам визовый режим или сделайте безвиз человеческим!

11.07.2017 (08:54)

Очереди на границе стали бешеные

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Очередное видео из Чопа было выложено в сеть гражданином Виталий Прохорчук у себя на Фейсбук.Не прошло и месяца после введения так называемого гибридного «безвиза» и лжи подконтрольных олигархам СМИ, как люди на границе начали сами рассказывать правду!По словам автора видео, очереди на границе стали бешеные. Люди сутки не могут попасть домой! И это только начало…По словам Виталия, люди больше не в силах терпеть этих пришедших к власти. Бессильные против системы простые граждане начали просто петь Гимн Украины на границе с собственной странойИ это не единственный случай, а рядовой! Вот что пишут другие очевидцы:Украинцы начали массово жаловаться на отношение европейских пограничников к ним сразу же после введения безвизового режима.Соответствующий пост сделал киевлянин Руслан Крамаренко в социальной сети facebook.Как оказалось, на границе со стороны Венгрии и Польши правоохранители по несколько часов держат автомобили с украинскими номерами.В результате этого собираются огромные очереди. Некоторые путешественники даже остаются ночевать в машинах.«Первый раз в своей жизни на машине ехальчерез границу с родителями натстареньком жигуле из Германии в Украину и по-моему через тот же ягодин или устилуг. После этого раза проезжал границы разных государств и на разных автомобилях. Ездил в 90-х в Россию покупать "ВАЗ-2110" ездил по Европе, был на границе с Белоруссией и той же Россией в прошлом году. Попал в Косово в 2006.Но скажу Вам честно, я никогда не сталкивался с таким скотством, с таким пренебрежением и бесчеловечностью.Да в Украине опять за безочередь собирают деньги. Да в Украине на 1000 машин нет ни одного туалета и пункта питания. Да в Украине мало получают все кто работают на границе и плюс к тому ещё видимо и аренду за место платят…Но то что исполняют поляки, я такого честно не видел. Для примера большой отверткой бьет и царапает машины. Перед нами например 4 раза 8 разных человек отрывали бампера пластиковые детали на стареньком фиате с украинской регистрацией.За последние три часа проехало 7 машин! 7 машин за три часа. За последний час просто никто не выходит. Сидим и ждём дальше. Пока 10 часов в активе.Спасибо Киевстару за его интернет))) хоть что-то отвлекает и даёт возможность прочесть все новости и ленты…» — пишет киевлянин на Фейсбуке.Кроме того, еще один пользователь сети Сергей Помазан рассказал, с чем столкнулся на границе с Венгрией.«Сегодня возвращался в Украину в районе Берегово. Очередь небольшая, но проезжает одна машина на полтора часа! Верните визовый режим блядь! Либо сделайте человеческий безвиз!», — пишет он.