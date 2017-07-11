Очередная группа нелегалов и их переправщик задержаны на Закарпатье (ФОТО)

11.07.2017 (09:17)

На Закарпатье правоохранители задержали нелегалов и их проводника

Вчера на Закарпатье в рамках проведения совместной специальной операции «Граница» 2017 общей межведомственной группой пограничников и сотрудников Национальной полиции была пресечена попытка незаконной переправки через границу группы нелегальных мигрантов из Индии.

В ходе проверки имеющейся оперативной информации, правоохранители остановили автомобиль «Фольксваген Пассат» польской регистрации, под управлением 30-летнего гражданина Украины. Кроме водителя, в автомобиле следовало еще 5 мужчин в возрасте от 20 до 31 лет, все они имели при себе паспорта граждан Индии.



В ходе опроса иностранцы сообщили, что намеревались попасть в одну из стран Евросоюза. Также правоохранители выяснили, что с помощью нашего соотечественника, нелегальные мигранты планировали незаконно пересечь границу вне пункта пропуска «Косино» на границе с Венгрией.

С целью проведения фильтрационных мероприятий и составления административных документов, иностранцы доставлены в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.

В отношении гражданина Украины, были проведены мероприятия по выяснению наличия в его действиях признаков уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу

Украина).

Правовую оценку действиям путешественников и их вероятного Переправщика определять суд.

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В Закарпатье у границы задержали две группы нелегалов



