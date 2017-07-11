Интересности Закарпатья: Свято-Покровский монастырь и колочавская пасека (ВИДЕО)
11.07.2017 (13:58)
Путешествуем по Закарпатью
"Завтрак с 1+1" в рамках проекта "Мой путеводитель" вместе с Лалой Тарапакиною - журналисткой и автором проекта "Найдено в Украине" - продолжает открывать неизведанный отдых на Закарпатье.
Сегодня они посетили колочавского пасечника - господина Шимони. Вместе с ним будут готовить медовку и посетят пчелиную здравницу, а затем поедут в село Рокошино, где расположен Свято-Покровский мужской монастырь.