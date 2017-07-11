Полиция Закарпатья просит помочь в розыске человека (ФОТОРОБОТ)

|Полиция просит помочь в розыске
Работники полиции подозревают, что данный гражданин находился в месте, где 19 июня этого года было совершено правонарушение, и может предоставить информацию, которая поможет в расследовании дела.
Полиция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, с просьбой сообщать по телефону «102» или обратиться в Ужгородский отдел полиции
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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Полиция Ужгорода разыскивает виновников ДТП
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