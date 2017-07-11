В Закарпатье "Меrсеdеs" сдавая назад смертельно травмировал человека

12.07.2017 (16:05)

На Закарпатье в ДТП погиб пенсионер

Вчера вечером, 11 июля, в полицию Тячевского района поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлен мужчина с травмами головы после ДТП. К сожалению, потерпевший вскоре скончался.

Как установили сотрудники полиции Тячевского района, трагедия произошла вечером в с. Грушево. 33-летний водитель автомобиля «Меrсеdеs Sprinter», сдавая назад, не заметил пешехода и совершил на него наезд. Водитель доставил 72-летнего пострадавшего в больницу, где он умер.

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства трагической ДТП выясняют следователи.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

Закарпатец на "Audi" сбил велосипедиста и скрылся



