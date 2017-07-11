На Закарпатье "Mercedes" упал с моста, погиб водитель (ФОТО)

13.07.2017 (10:40)

В ДТП на Ужгородщине упав с моста погиб водитель иномарки

Вчера, 12 июля, вечером в Ужгородском районе, в с. Демечи, вблизи насосной станции, автомобиль «Mercedes-Benz» упал с моста в водопроводный канал. В результате аварии погиб водитель авто.

Работники полиции, прибывшие на место происшествия установили причины ДТП и личность погибшего. 56-летний житель Чопа, двигаясь в направлении ужгородского села не справился с управлением и съехал с моста в кювет. В результате аварии - мужчина скончался. На месте продолжаются следственные действия.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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