Венгрия вслед за Польшей разрешила трудоустройство украинцев по безвизу

13.07.2017 (17:31)

Венгрия разрешила трудоустройство по безвизу для граждан Украины

Об этом пишут на этой неделе все ведущие венгерские СМИ (Index, Napi, HVG и другие) ссылаясь на запрос международной юридической компании Baker & McKenzie и ответ на него Министерства экономики Венгрии.

И это несмотря на то, что безвизовый режим как таковой не предусматривает путешествия с целью трудоустройства, но этот момент скорректировали из-за изменений национального законодательства в Польше и Венгрии.

Следует заметить, что многие венгерские СМИ пишут об этом, как о нововведении - то есть очередное упрощение трудоустройства для граждан Украины и Сербии, которое якобы введено с июня 2017 года.

На самом деле, как объяснили в Министерстве экономики Венгрии на запрос Baker & McKenzie, упрощенные условия для получения разрешения на работу для работников из соседних стран, не являющихся членами ЕС, прежде всего, Украины и Сербии, остались неизменными с июля 2016 года.

Но с июня этого года, когда заработал безвиз для Украины, еще фактически упростились, как и в случае с Польшей - потому что собственно для того, чтобы поехать в Венгрию и уже там трудоустроиться по упрощенной процедуре, украинцам отныне не нужно виз вообще.

Как это работало раньше: с июля 2016 г. украинцы могли поехать в Венгрию даже по туристической визе и трудоустроиться в Венгрии за один день по упрощенной процедуре без оплаты разрешения на работу. То есть не ждать получения рабочей визы в Украине.

Как это работает сейчас: с июня 2017 года, после введения безвиза украинцы могут трудоустраиваться в Венгрии аналогично, но уже ехать туда просто с биометрическим паспортом, на принципах безвиза и трудоустраиваться на месте по упрощенной процедуре, предусмотренной в венгерском законодательстве с июля 2016 .

Как пишет издание Index со ссылкой на разъяснения от Baker & McKenzie и венгерского министерства экономики, в течение 90 дней пребывания в ЕС, предусмотренных безвизом, украинцы могут работать в Венгрии, а уже после - должны получить вид на жительство.

Важные моменты: упрощение трудоустройства украинцев в Венгрии принято правительством в июле 2016 года для уменьшения дефицита рабочей силы, а прежде всего в сфере информационных технологий, электроники, производства и строительства. То есть эти изменения касаются в первую очередь программистов, инженеров, строителей, водителей, швей, столяров и медсестер, то есть профессий, специалистов недостающих в Венгрии.

То есть условием для трудоустройства украинцев в Венгрии по упрощенной процедуре есть документальное подтверждение соответствующей профессиональной квалификации (диплом, трудовая книга и т.д.).

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Напомним, две недели назад В Польше на официальном уровне объяснили, что украинцы могут ехать на работу в эту страну без визы



