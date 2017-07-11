С Божьей помощью: На заседаниях ВР депутаты собираются читать "Отче наш"

|В Раде предлагают читать "Отче наш" на пленарных заседаниях
В парламент Украины внесён законопроект об изменении регламента Верховной рады: депутаты предлагают коллегам произносить молитву "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.
Девять народных депутатов Украины инициировали законопроект № 6722, в котором предлагают читать молитву "Отче наш".
Документ предусматривает внесение изменений в регламент Верховной Рады Украины. На сайте парламента пока отсутствует текст документа и пояснительная записка.
Документ зарегистрирован 13 июля. На сайте парламента также указано, что проект передан на рассмотрение руководства ВР.
Авторы законопроекта — народные депутаты Оксана Билозир, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Павел Унгурян и Юрий Павленко.
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Ukrajine tolko molitva pomozhet.....