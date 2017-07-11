На Закарпатье прошел фестиваль АТО-шников (ФОТО)

17.07.2017 (08:17)

Первый фестиваль участников АТО «Закаленные войной» в Закарпатье

Первый областной патриотический фестиваль участников АТО «Закаленные войной» состоялся в воскресенье (16.07) на Великоберезнянщине. В Ужанском национальном природном парке собрались несколько сотен участников боевых действий на Донбассе, а также их родные, друзья, волонтеры.

В программе фестиваля, который организаторы решили сделать ежегодным, - концертная программа, спортивные соревнования, рассказы о событиях в зоне боевых действий и тому подобное. Кратковременная летний ливень не помешал мероприятию, собрал людей из разных уголков области. Гостем фестиваля стал и Геннадий Москаль, который увидел здесь бойцов, с которыми встречался в 2014 - 2015 годах, когда возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию.

- Было очень приятно увидеть ребят, которых встречал в крайних точках на линии разграничения, - говорит Москаль. - В апреле 2015 года мы вместе с председателем правления «Ощадбанка» Андреем Пышным побывали в Новотошковце (поселок в Попаснянском районе Луганской области, который сильно пострадал от обстрелов боевиков) и на 29-м блокпосту, что на автодороге Бахмутка. После этого А.Пышный передал денежный сертификат на ремонт крыши школы в Новотошковце, а также тепловизоры и генератор для бойцов 29-го блокпоста. Несколько ребят, которые служили тогда в Новотошковцн, на 29-м и 31-м блокпостах, я встретил на нынешнем фестивале. Это стало приятным сюрпризом для нас.

Москаль пообщался с бойцами в неформальной обстановке, поблагодарил их за патриотизм и пожелал больше хороших поводов встречаться в мирной обстановке.

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