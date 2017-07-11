На Закарпатье в ДТП погиб 16-летний водитель мотоцикла, пассажир в реанимации (ФОТО)

17.07.2017 (11:23)

В ДТП погиб несовершеннолетний закарпатец

17 июля около 2:00 ночи, на линию 102 поступило сообщение о ДТП в Хусте, в аварии погиб 16-летний житель с. Кошелево, а его товарища доставили в больницу с политравмами. Он находится в реанимации.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ДТП, установила первоначальные подробности инцидента.

Двигаясь на мотоцикле «Viper» 16-летний житель села Кошелево, не справился с управлением и въехал в бордюр тротуара. В результате столкновения мотоцикл отбросило на 15 метров, а его экипаж получил телесные повреждения. Несовершеннолетний от полученных травм скончался на месте аварии, а его 18-летнего товарища каретой скорой помощи доставили в больницу. По состоянию на сейчас он находится в реанимации в состоянии комы. За его жизнь борются врачи.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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