На Закарпатье прошел кулинарный фестиваль "Апшанская смаженина" (ФОТО)

17.07.2017 (20:48)

На Раховщине смаковали "Апшанскую смаженину"

Вчера, 16 июля, в Верхнем Водяном состоялся кулинарный фестиваль «Апшанська смаженина». Мероприятие организовали и провели впервые по случаю Дня села, а основной изюминкой было блюдо, которое из поколения в поколение готовится в месте - вкусная смажениця.

Пришло на мероприятие немало почетных гостей, представителей органов самоуправления, культуры, лесного хозяйства и общественные деятели. Поздравить верхневодянцев с праздником и первым ихним фестом пришли и председатель Раховской районной администрации Павел Басараба и Раховского районного совета Василий Дан.

Совместными грамотами районной государственной администрации и райсовета наградили победителей в конкурсе по приготовлению мясных блюд: смаженина со свинины - коллектив Верхневодянского лесничества ГП, "Великобычковского ЛМГ", смаженина из баранины - коллектив Лужанского лесничества ГП, "Великобычковской ЛМГ", смаженина из курицы - коллектив охотников с. В. Водяное, сообщает пресс-служба Раховской РГА.

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