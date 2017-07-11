Ужгородка издевалась над усыновленым мальчиком и даже пытала

17.07.2017 (21:33)

Ужгородка пытала раскаленной ложкой усыновленного мальчика

Сотрудники спецотдела следственного управления полиции Закарпатье под процесувальним руководством прокуратуры изучили все доказательства и сообщили о подозрении женщине, которая усыновила пятерых детей и издевалась над своим приемным сыном.

Сегодня, 17 июля, сотрудники спецотдела следственного управления сообщили жительнице Ужгорода о подозрении в совершении аж трех уголовных преступлений: нанесении повреждений различной степени тяжести и издевательствах. Первоначально полиция начала расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком, однако в ходе следствия выяснилось, что 37-летняя ужгородка била взятого под опеку мальчика, издевалась над ним и даже пытала. Обвинительная сторона обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет рассмотрено завтра.

Многодетная ужгородка взяла под опеку пятерых детей из одной семьи. У четырех девочек и мальчика умерли родители, и до того, как попасть в семью подозреваемой, дети жили в Перечинской школе-интернате.

Ужгородцы, которые помогали обездоленным детям, со временем заметили, что в новой семье происходят подозрительные вещи и 15 апреля 2016 обратились к руководству УПК, где они учились. Первое подозрение вызвал тот факт, что 9-летний мальчик без каких-либо справок из больницы не посещал школу в течение долгого времени. Ребенок имел рекомендацию от психолога об особом внимании со стороны учителей, так как считался педагогически запущенным. В связи с этим неравнодушные граждане написали в школу и службу по делам детей письмо-просьбу о проверке условий, в которых живут приемные дети.

Хотя дети часто имели следы побоев, проверки социальных служб и из учебного заведения не обнаружили нарушений. Об этом были составлены соответствующие акты. Более того, директор школы издала приказ, которым обязала учителей и родителей с классов детей этой семьи не вмешиваться в дела семьи.

Соседи рассказывают, что в этот период неоднократно видели, как родные дети приемной матери играют во дворе, а усыновленные в это время наказаны. Они также значимо чаще стояли в углу, а 9-летний мальчик имел больше проблем с опекунами. Свидетели заявляют - мать неоднократно говорила о том, что сломает мальчика.

9 мая прошлого года в 00.20 в клинический центр нейрохирургии и неврологии Ужгорода обратилась подозреваемая, которая привезла ребенка в тяжелом состоянии. Она попыталась договориться с врачом о приеме мальчика за пределами больницы, однако медик категорически отказался. Ребенка в центре осмотрели и обнаружили на теле следы серьезных побоев, ожогов, и интоксикацию организма. Приемная мама объяснила врачу, что ребенок упал в ванной. Медики в эту историю не поверили и забрали мальчика в реанимацию. Там ребенок все рассказал взрослым.

Мальчик объяснил врачам, что его били ремнем с железной пряжкой и пластмассовой вешалкой, морили голодом, привязывали скотчем, пытали раскаленной ложкой, и поделился другими ужасами жизни в новой семье.

До 13 мая мальчик пробыл в центре нейрохирургии и неврологии Ужгорода, потом его перевели в Ужгородскую городскую больницу, в конце концов в Мукачевскую областную больницу. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, ребенку сделали операцию по пересадке кожи, поскольку такие раны уже не могли зажить самостоятельно. В общем маленький пациент находился на лечении до июля.

После этого ребенок находился в приемнике-распределителе, реабилитационном центре и вернулась в Перечинскую школу-интернат.

Заместитель начальника следственного управления ГУНП в Закарпатской области Владимир Мага рассказал, что в июле 2016 подозреваемая отказалась от мальчика, над которым совершала насилие, а 13 июня 2017 отказалась и от его сестры. 5-летняя девочка, как и ее брат, не посещала учебное заведение, а когда вернулась к детям, то была очень напуганной.

37-летняя ужгородка уверяет, что дети, от которых она отказалась - неадекватные и истерические. Даже убеждала, что мальчик сам себе наносил телесные повреждения. Ребенок прошел психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала мальчика абсолютно нормальным. Правда, после пережитого он стал напуганным, тревожным и замкнутым.

Врачи, которые оказывали ребенку медицинскую помощь, пытались поддержать его морально. Они отмечают, что никогда в жизни не видели столь искореженного мальчика.

«Медики рассказывают, что ребенок долго не мог наесться, находился в ужасном психологическом состоянии. Однако стоит отметить и другое - несмотря на то, что это маленький мальчик, он смог себя защитить. Ему хватило смелости заявить о той несправедливости, которая его постигла, и не отказаться от своих показаний», - рассказала работник полиции, которая непосредственно занималась этим делом, - заместитель начальника отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления ГУНП в Закарпатской области Оксана Данко.

Сегодня многодетной ужгородцы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК, ч. 2 ст. 125 УК и ч. 1 ст. 127 УК. Пока длилось следствие, она успела родить еще одного ребенка. А пострадавший от ее рук мальчик панически боится снова попасть в семью, хоть и скучает за сестрами, трое из которых до сих пор находятся под опекой подозреваемой в страшных преступлениях.

Отдел коммуникации полиции в Закарпатской области.

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