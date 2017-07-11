Бой-реванш Кличко с Джошуа состоится в ноябре

|Кличко и Джошуа проведут бой-реванш в Лас-Вегасе
Британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко заключили договоренность о проведении второго очного боя, - сообщил в Твиттере глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", - говорится в тексте сообщения А.Рябинского.
Отметим, что после победы над Кличко британец стал обладателем пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO.
Согласно условиям контракта, Кличко имел право на реванш в случае поражения. Однако сам боксер еще не подтвердил свое намерение продолжить спортивную карьеру.
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Напомним, в апреле Украинский боксер Владимир Кличко досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа
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