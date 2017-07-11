США впервые в мире провели испытание лазерного оружия (ВИДЕО)

18.07.2017 (08:32)

США в Персидском заливе провели испытания лазерного оружия

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Военно-морские силы (ВМС) США провели первое испытание лазерного оружия (LaWS) в Персидском заливе.Как сообщает телеканал CNN, систему лазерного оружия (LaWS) развернули на борту корабля-амфибии USS Ponce.LaWS стреляет, по определению, со скоростью света, в 50000 раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. К тому же, для этого оружия не имеет значения ни ветер, ни погодные условия и дальность объекта.Для тестирования оружия военные запустили цель - беспилотный самолет, оружие, которое все чаще использует Иран, Северная Корея, Китай, Россия. Во время выстрела в одно мгновение крыло беспилотника загорелось, нагревшись до температуры в тысячи градусов, и цель упала в воду. Выстрел произошел тихо и невидимо.Для работы системы LaWS стоимостью 40 миллионов долларов нужен только запас электричества, вырабатываемого небольшим генератором, и команда из трех человек.Пока лазер предназначен для поражения самолетов и маленьких кораблей. Известно, что американские военные разрабатывают мощные системы второго поколения, для поражения ракет. Эти разработки остаются засекреченными.