В Ужгороде "Daewoo Lanos" наехал на 90-летнего пешехода

20.07.2017 (10:05)

Ужгородец сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее

Вчера, 19 июля, на службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Заньковецкой в ​​Ужгороде произошло ДТП.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что за рулем автомобиля находился 41-летний житель Ужгорода. Мужчина выезжал со двора и, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. Потерпевшей оказалась 90-летняя ужгородка. Она доставлена ​​в травмпункт городской больницы. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Правоохранители усматривают в действиях мужчины признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к телесным повреждениям потерпевшего.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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Полиция Ужгорода просит помочь разыскать виновника ДТП



