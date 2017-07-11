В Ужгороде "Daewoo Lanos" наехал на 90-летнего пешехода

|Ужгородец сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее
Вчера, 19 июля, на службу «102» поступило сообщение о том, что на улице Заньковецкой в Ужгороде произошло ДТП.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что за рулем автомобиля находился 41-летний житель Ужгорода. Мужчина выезжал со двора и, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. Потерпевшей оказалась 90-летняя ужгородка. Она доставлена в травмпункт городской больницы. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.
Правоохранители усматривают в действиях мужчины признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к телесным повреждениям потерпевшего.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области
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Полиция Ужгорода просит помочь разыскать виновника ДТП
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