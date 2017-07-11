"Google Earth" запустил виртуальную экскурсию по МКС

21.07.2017 (09:29)

Google и NASA запустили онлайн-экскурсию по МКС

В сервисе «Google Планета Земля» в режиме просмотра улиц теперь можно побывать и на Международной космической станции (МКС).

По станции можно прогуляться, так же как по улицам города. Интернет-пользователи могут отправиться в увлекательное путешествие в космос и узнать, как живут и работают астронавты.

Панорамную съемку внутренних помещений МКС для «Google Планета Земля» сделали астронавты, находящиеся на станции. Поскольку заниматься этим астронавтам приходилось наряду с их основными делами на станции, на полную съемку ушло четыре месяца. Зато теперь пользователи могут «побывать» в 15 модулях станции. Для большей наглядности отдельные помещения и устройства станции в программе Google снабжены текстовыми описаниями.

В 2015 году возможность интерактивной экскурсии по МКС уже предоставляло Европейское космическое агентство. Однако вариант Google, как отмечают в самой компании, является более детальным и охватывает больше помещений.

Проект приурочен к десятилетнему юбилею сервиса Street View. Отправиться на виртуальную экскурсию можно как со стационарного компьютера, так и со смартфона.

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