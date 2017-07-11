На встрече Порошенко и Лукашенко активистка обнажила грудь (ВИДЕО)

21.07.2017 (14:46)

Активистка Femen оголила грудь перед Порошенко и Лукашенко

Рейтинг: 1

При подписании договора о сотрудничестве министерств культуры Украины и Беларуси в присутствии президентов двух стран - Петра Порошенко и Александра Лукашенко - охрана была вынуждена вывести из помещения полуобнаженную женщину.Девушку, которая выкрикивала "Жыве Беларусь!", С обнаженной грудью охрана вывела из зала очень быстро.Президенты во время инцидента сохраняли спокойствие, а Александр Лукашенко, когда активисток уже вытолкали даже улыбнулся.Отметим, что подписание договора происходило в помещении Администрации Президента Украины на улице Банковой в Киеве.В сети журналисты уже высказали предположение, что это была активистка знаменитой группы Femen. В частности об этом в своем Facebook сообщил журналист Игорь Соловей.