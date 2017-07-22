Ужгородка купила в супермаркете жаренную курицу с живыми червями (ВИДЕО)

24.07.2017 (08:09)

В ужгородском "Вопаке" продают жаренные куры с живыми червями

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В Ужгороде в одном из известных супермаркетов местная жительница приобрела жареную курицу с червями.Сейчас она находится в городской инфекционной больнице. Первую помощь она получила в Закарпатской областной больницы им. Новака."Купили курицу. Магазин неподалеку за 50 метров, наверное. Поэтому через 5 минут начали есть, а там... То, что на видео, я с ужаса и испуга выложила. Я сейчас плохо себя чувствую. Нас оформили в больницу. Иду на процедуры", - рассказала девушка.Испорченная продукция была приобретена в супермаркете "Вопак" вчера, 23 июля, в 16:27.