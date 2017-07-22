Возле Ужгорода в реке утонул несовершеннолетний

24.07.2017 (11:44)

На Ужгородщине обнаружили тело утонувшего семиклассника

Вчера, 23 июля, вечером, в Ужгородском районе в селе Сторожница было обнаружено тело несовершеннолетнего ужгородца.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия установила предварительные обстоятельства инцидента. Оказалось, что вместе со своим товарищем погибший пришел на реку купаться. Позже парень заплыв на середину водоема и не смог справиться с течением, в результате чего - утонул.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области

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