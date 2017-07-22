Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Закарпатье (ФОТО)

25.07.2017 (09:07)

Упавшие от ветра деревья повредили автомобили

Сильные порывы ветра и осадки, которые прошлись по территории Закарпатья, нанесли ущерб региона в виде поваленных деревьев, разбитых автомобиив и обесточенных населенных пунктов.

По состоянию на 07:00 25 июля, по предварительным данным, в области отключенными от электроснабжения оставались 8 населенных пунктов частично и 30 полностью. В частности: Ужгородский р-н (5 частично и 5 полностью) Мукачевский р-н (1 частично и 12 полностью) Межгорский р-н (1 частично и 1 полностью) Раховский р-н (1 полностью) Воловецкий р-н (7 полностью) Перечинский р-н (1 полностью) Береговский р-н (1 полностью) Хустский р-н - 1 частично м. Хуст и 2 полностью.

Также в ночь с 24 на 25 июля сильные порывы ветра привели к падению аварийных деревьев, в двух случаях последние разбили транспортные средства.

Подразделениями ГСЧС области принимались меры по ликвидации последствий из-за падения деревьев.

Так, 24 июля в 23:10 дерево упало на проезжую часть на улице Ужгородская в г. Перечин. Погибших и травмированных нет. Для распыления упавшего дерева привлекалось отделение ДПРЧ-1 г. Перечин. А в 23:30 дерево упало на проезжую часть в с. Турьи Реметы Перечинского района. На месте происшествия также работали спасатели ДПРЧ-1 г. Перечин.

Три случая падения деревьев произошли и в областном центре. В двух из них были повреждены транспортные средства.

В 23:15 в результате падения дерева на проезжую часть в г. Ужгород на ул. Бородина был поврежден автомобиль «ВАЗ 2106». Для распыления упавшего дерева привлекалось отделение АРЗ СП В ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Также в 23:15 во время падения дерева на проезжую часть в г. Ужгород на ул. Победы. был поврежден автомобиль «ДЭУ Ланос». Для распыления упавшего дерева привлекалось отделение АРЗ СП.

В 23:40 произошло падение дерева на проезжую часть в областном центре (объездная дорога). Для распыления привлекалось отделение ДПРЧ-14 м. Ужгород.

В с. Кольчино Мукачевского района в 23:50 дерево также свалилось на проезжую часть автодороги международного значения Киев-Чоп. Для распыления упавшего дерева привлекалось отделение ДПРЧ-18 м. Мукачево.

Во всех случаях обошлось без погибших и травмированных.

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