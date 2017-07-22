Электронная акцизная марка на алкоголь и табак лишь для замыливания глаз

25.07.2017 (10:21)

Электронная акцизная марка не станет действенным механизмом

Электронная акцизная марка, внедрение которой предлагает Кабинет министров Украины, не станет действенным механизмом по борьбе с контрабандными подакцизными товарами.

Такое мнение высказал заведующий отделом контроля над табаком и алкоголем Института стратегических исследований МОЗ Украины Константин Красовский.

"Тот механизм, который сейчас предлагает правительство, а именно - ввести внутри страны электронную акцизную марку - это не будет действенно. Табачная индустрия, конечно, сможет лучше отслеживаться, но это не приведет к уменьшению контрабанды ни в Украине ни из Украины. Потому бабки, которые сейчас торгуют сигаретами, им плевать и на электронную, и на бумажную, и на любую другую акцизную марку" - рассказал он.

Эксперт пояснил, что электронная акцизная марка может стать механизмом контроля за оборотом подакцизных товаров только при одном условии - когда будет создано единое информационное пространство и база данных на уровне ряда стран.

"Если Украина ратифицирует международный протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями и введет такую ​​акцизную марку, которой можно доверять табак в Украине и в других странах - тогда это будет иметь смысл. То есть, если можно будет выявлять происхождения украинских сигарет за рубежом. А предлагаемый вариант - это очковтирательство. На таком бытовом уровне он не будет эффективным", - пояснил он.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации пилотного проекта по внедрению электронной системы контроля за уплатой акцизного налога с табачных изделий в режиме реального времени".

Согласно документу, на смену традиционной акцизной марки может прийти электронная система Codentify. Речь идет о внедрении так называемого метода двухмерных штрих-кодов, основанного на использовании зашифрованного 12-значного символа. В коде, который будет наноситься на упаковку товара печатной краской с помощью лазерного принтера прямо на производстве, должна быть зашифрована информация о месте и времени производства.

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