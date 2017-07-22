На Закарпатье пограничники задержали трех контрабандистов (ВИДЕО)

25.07.2017 (12:17)

Закарпатские пограничники задержали почти 7,5 тысяч пачек сигарет

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Почти 7,5 тысяч пачек сигарет задержали вчера пограничники Мукачевского отряда в рамках проведения активной фазы операции «Граница-2017». 6 пакетов с 12-ю ящиками сигарет через водный канал Ботар, по которому проходит граница с Венгрией, пытались переправить двое граждан Украины 26 и 34 лет.Предотвратить противоправную деятельность на указанном направлении пограничникам отдела «Вилок» удалось по оперативной информации.Сейчас в отношении задержанных лиц составлены протоколы админпровопорушення по ч. 1 ст. 204 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дело направлено в суд. Пакеты с табачными изделиями, в которых находилось 6000 пачек сигарет без акцизных марок, доставлены в подразделение и впоследствии будут переданы сотрудникам ГФС.Еще два пакета с табаком обнаружили во время патрулирования пограничники отдела «Деловое». Злоумышленники планировали незаконно доставить в соседнюю Румынию 1400 пачек сигарет. Также во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, неподалеку от места обнаружения сигарет, пограничный наряд задержал мужчину без документов, который, вероятно, причастен к попытке незаконной переправке через границу сигарет. Обнаруженные табачные изделия и задержанного, который сообщил, что является гражданином Украины, доставили в отдел пограничной службы «Деловое». Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.