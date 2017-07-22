Два случая АЧС зафиксировали в двух районах Закарпатья

25.07.2017 (14:05)

На Закарпатье в двух районах зафиксировали два случая АЧС

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об очередных случаях заболевания африканской чумой свиней, и на этот раз - в дикой фауне. Вспышка зафиксирована сразу в 2 районах Закарпатской области.

По информации управления Держпродспоживслужбы в регионе, трупы диких кабанов были обнаружены в урочищах "Яновец" Мокрянского лесхоза (Тячевский район) и "Рушник" Верхневоловецкого лесхоза (Воловецкий район).

Результаты исследований проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) свидетельствуют о том, что животные заражены вирусом АЧС.

Сообщается, что при Тячевской и Воловецкой райгосадминистрациях уже состоялись заседания государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий, утвердили планы ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

Кроме того, также запланировано заседание такой комиссии и при Закарпатской ОГА на 26 июля.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай заболевания в регионе.

В июле также были зафиксированы случаи АЧС среди диких кабанов в охотничьих хозяйствах "Губерт" в Виноградовском районе и в урочище Клобук в Иршавском районе, а также в урочище "Горб" Межгорского района; в июне заболевания фиксировалось в Береговском районе.

Всего же, по данным службы, АЧС уже "напоминала" о себе в 23 областях страны.

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