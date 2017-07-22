Из центральной части Ужгорода исчезли скамейки (ВИДЕО)

25.07.2017 (18:30)

Центральная часть Ужгорода осталась без лавочек

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Более 20 скамеек для сидения забрали из центральной части Ужгорода. В частности, и с площади Петефи. Жители города обеспокоены, ведь не знают, кто и с какой целью это сделал. А главное вопрос- вернут их на прежние места.В городском совете объясняют: скамейки забрали временно для реконструкции. А некоторые имеют полностью заменить. Всего на работы потратят 128 тысяч 770 гривен. Восстановлением занимается физическое лицо.