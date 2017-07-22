На Закарпатье накрыли 2 подпольных цеха по изготовлению контрафактной бытовой химии (ФОТО)

26.07.2017 (17:39)

На Закарпатье полиция пресекла производство и продажу левой бытовой химии

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями НПУ и прокуратурой прекратили работу двух подпольных цехов, в которых производилась контрафактная бытовая химия под видом известных мировых торговых марок, и раскрыли схему по ее реализации.

По их словам, несколько преступных групп организовали на территории области работу двух подпольных цехов по изготовлению контрафакта указанной продукции, которую в дальнейшем продавали по всей территории Украины. В настоящее время установлены места хранения и реализации контрафакта.

"В результате проведенных 14 обысков, в которых принимали участие более 50 работников полиции и прокуратуры, было изъято более 100 тонн порошков, моющих и отбеливающих средств, стоимостью более 1,5 миллиона гривен, черновая бухгалтерия, поддельные этикетки торговых марок, а также оборудование, которое использовалось для производства контрафактной продукции", - рассказала Калиновская.

Она также отметила, что в настоящее время продолжаются следственные действия, которые проводятся в рамках уголовного производства, открытого по ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК.

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